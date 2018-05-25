"Россети" создадут интернет-портал для обеспечения прямой связи с потребителями электроэнергии

Холдинг "Россети" в рамках Петербургского международного экономического форума презентовал интернет-портал "Светлая страна", который поможет установить компаниям группы прямой контакт с потребителями электроэнергии. Старт проекту дал генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский.

"Бесперебойное электроснабжение - наша основная цель. Для его обеспечения необходим налаженный канал коммуникации с потребителями. Они должны иметь возможность напрямую общаться с электросетевой компанией своего региона. Именно поэтому у нас родилась идея создания интернет-портала "Светлая страна" - удобного вида коммуникации", - отметил Павел Ливинский.

Представила проект Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата компании Ольга Сергеева.

Новый сервис направлен на упрощение взаимодействия сетевой компании с потребителем, который сможет максимально простым способом и в свободной форме сообщить об имеющейся у него проблеме, связанной с электроснабжением.

В основе портала – простота и удобство направления информации, а также скорость обработки обращений. Верстка сайта адаптирована для использования на мобильных устройствах и планшетных компьютерах, что позволяет отправить запрос практически из любой точки.

Благодаря работе нового ресурса компания "Россети" надеется не только повысить качество обратной связи с пользователями электроэнергии, но и добиться получения максимально объективной и оперативной информации о любых имеющихся проблемах и технологических нарушениях непосредственно от потребителей.

Обращения, которые можно будет направить в адрес сетевой компании через интернет или специальное мобильное приложение, будут поступать напрямую специалистам компании и тут же обрабатываться. Ответы по неоперативным заявкам специалисты "Россетей" дадут через 8 дней, а не 30, как это происходит сейчас в соответствии с требованиями закона.

Также в рамках работы портала "Светлая страна" будет создан отдельный сервис для проведения опроса населения, где потребители смогут оценить работу энергетиков, в том числе во время устранения последствий массовых отключений электроэнергии. Также в рамках портала "Светлая страна" будет открыт подраздел, где в электронном виде можно будет направить заявку на техприсоединение.

В презентации приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, в чьих регионах тестовую эксплуатацию пройдет портал "Светлая страна".

Положительно оценив запуск нового сервиса, Анатолий Артамонов отметил, что вопросы обеспечения электроэнергией для каждого региона являются первоочередными. "Качественного электроснабжения требуют современные производства, социальные учреждения, работа по внедрению цифровых технологий", - заметил губернатор. При этом он особо подчеркнул, что одна из основных целей проекта – выстраивание цивилизованных отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии. Выразив надежду на то, что участие в проекте откроет перед Калужской областью новые инвестиционные возможности, Анатолий Артамонов выразил готовность всесторонне содействовать его продвижению.

"Для нас большая честь быть пилотным регионом в крупном общероссийском проекте "Светлая страна". Для Тверской области это особенно важно, потому что потребители смогут напрямую сообщать о проблемах на сетях, своих пожеланиях и предложениях по повышению качества и надёжности энергоснабжения. Будем развивать нашу энергетику, компании "Россети" и "МРСК Центра" являются надёжными партнёрами", - обозначил Игорь Руденя.

Подключение регионов к новому сервису будет производиться поэтапно. В конце мая начнутся предварительные испытания сервиса "Сообщения", в конце июня – "Опросы", с июля портал "Светлая страна" будет запущен в тестовом режиме в Тверской и Калужской области. Внедрение проекта во всех регионах присутствия "Россетей" ожидается с 1 января 2019 года.