Ростех рассказал о ключевых проектах на ПМЭФ-2018

Ростех представил ключевые проекты Госкорпорации на стенде в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, на стенде отражены основные этапы развития Корпорации с момента ее создания до настоящего времени.

Основная идея экспозиции, которая разместилась на площади 250 кв. м, – путь Ростеха "от восстановления к мировой конкуренции". Этапы развития Госкорпорации за десять лет представлены в виде таймлайна с указанием ключевых экономических, отраслевых и технологических событий. В частности, отражены основные итоги эволюции: трехкратный рост стоимости активов, выручки и чистой прибыли, создание партнерств с ведущими зарубежными производителями в различных областях промышленности, рост экспортных поставок, создание новых продуктов мирового уровня и др.

Инновационные и высокотехнологичные продукты, а также успешные кейсы Госкорпорации представлены на стенде в формате графической презентации и на лайтбоксах. Интерактивная часть стенда предлагает посетителям сыграть в игру "Знаток Ростеха". Суть игры – угадать по изображению или описанию, является ли представленная разработка продукцией Ростеха. Ответившие на все вопросы правильно получат технологичные призы от Ростеха.

"Слоган Госкорпорации – "Партнер в развитии". Именно поэтому большая часть содержания стенда Ростеха посвящена международным и российским партнерствам. Экспозиция раскрывает роль и место Ростеха в глобальной индустриально-экономической системе координат. Мы постарались максимально информативно рассказать о достижениях Корпорации за десять лет, которые, по сути, иллюстрируют историю восстановления и развития целого ряда отраслей российской промышленности – автомобилестроения, авиастроения, двигателестроения, электроники и др.", – прокомментировала директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Стенд Госкорпорации находится в павильоне F конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая в Северной столице, мероприятие объединяет более 15 тысяч участников из ста стран.