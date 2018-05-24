РусГидро усиливает контроль за использованием инвестиционных средств

ПАО "РусГидро" и Банк ВТБ (ПАО) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о развитии сотрудничества, направленное на расширение практики применения инструментов банковского контроля инвестиционных проектов РусГидро.

Со стороны РусГидро документ подписал Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО "РусГидро" Андрей Казаченков, со стороны банка ВТБ - Первый заместитель Президента-Председателя Правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

В соответствии с подписанным соглашением, банк ВТБ будет содействовать РусГидро в реализации задачи по развитию и расширению применяемых инструментов по организации мониторинга и контроля денежных потоков участников инвестиционных проектов, реализуемых Группой РусГидро, а также участвовать в разработке системы информационного обмена с органами Федерального казначейства по проектам, софинансируемым из федерального бюджета.

Как заявил Андрей Казаченков, реализация подписанного соглашения позволит повысить прозрачность инвестиционных потоков. "Мы усиливаем контроль за целевым использованием средств, сроками и стоимостью реализации инвестиционных проектов РусГидро. Уверен, что в сотрудничестве с таким надежным партнером как Банк ВТБ нам удастся разработать максимально эффективные инструменты для решения этой задачи", - подчеркнул он.

В частности, одним из первых проектов, в отношении которого будут применены инструменты усиленного мониторинга и контроля, станет первый этап строительства двух высоковольтных линий электропередачи 110 кВ Певек – Билибино. Финансирование строительства планируется осуществлять из бюджетных источников и собственных средств компании.

Как отметил Юрий Соловьев, Группа ВТБ является давним партнером РусГидро. "Совместно с компанией нам удалось успешно реализовать ряд крупных проектов, способствующих развитию российской энергетической отрасли. Мы намерены продолжить наше сотрудничество и уверены, что экспертиза ВТБ позволит предоставить Группе РусГидро наиболее оптимальные финансовые решения для осуществления стратегических проектов компании", - сообщил он.