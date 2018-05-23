ABB создает новый глобальный инжиниринговый центр в России

ABB объявляет о создании нового Инжинирингового центра в Калининграде. Компания планирует инвестировать в российские профессиональные кадры и расширить свои компетенции в России.

Новый Инжиниринговый центр ABB в Калининграде, Россия, расширит сеть существующих центров компании, которые расположены в Бангалоре, Индия и Остраве, Чешская Республика. Более 100 инженеров и технических специалистов будут работать над проектами в системном бизнесе, предоставляя сервис мирового уровня не только для российского, но и европейского и других рынков для металлургической, горнодобывающей, морской, нефтехимической и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности. В среднем работа над подобными проектами может составлять до 50 000 человеко-часов. Существующие центры ABB в Остраве и Бангалоре уже более десяти лет успешно реализуют проекты по всему миру. Новый инжиниринговый центр ABB начнет свою работу в течение 2018 года.

ABB планирует привлекать местных специалистов и развивать отношения с техническими университетами в России для дальнейшего укрепления своих технических компетенций. Совместно с ведущими российскими университетами компания разработает программу инженерных компетенций, со специализацией на автоматизации, энергетике и программировании.

"Новый инжиниринговый центр сделает нас более эффективными и гибкими в разработке и реализации масштабных проектов как на европейских рынках, так и в России. - комментирует Ирина Козлова, руководитель ABB в России. - Россия исторически славится высококвалифицированными инженерными кадрами. ABB - привлекательный работодатель и наша цель - набрать лучшие ресурсы и инвестировать в их будущее развитие. Развитие талантов – это ключевой момент нашей стратегии по продвижению цифровизации в России с помощью нашего портфолио цифровых решений ABB Ability".

40 лет АББ работает в области промышленной цифровизации, реализовав за это время 70 миллионов подключенных устройств и более 70 тысяч систем управления во всех сегментах рынка. Благодаря своему портфолио цифровых межотраслевых решений ABB Ability, компания может предложить клиентам в России и по всему миру более 210 решений, объединяющих оборудование, объекты, облачные вычисления с устройствами, системами, решениями, сервисом.

В 2018 году ABB отмечает свое 125-летие в России. Первый российский офис был открыт в 1893 году в Санкт-Петербурге. Сегодня AББ в России насчитывает около высококвалифицированных 1100 сотрудников, 7 производственных и 12 сервисных площадок и более 28 региональных офисов. Портфолио проектов только за прошлый год включает поставку систем автоматизации для самого высокого небоскреба в Европе в Санкт-Петербурге, системы энергоснабжения главных спортивных стадионов России, а также системные решения для флота проекта "Ямал СПГ". Инвестиции ABB будут способствовать устойчивому росту бизнеса компании на российском рынке и в других регионах.