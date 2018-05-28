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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в первом совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с новым составом Правительства Российской Федерации

Александр Новак принял участие в первом совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с новым составом Правительства Российской Федерации

28 мая 2018, 16:48
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в первом совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с новым составом Правительства Российской Федерации.

Обсуждались основные приоритеты и направления деятельности обновлённого кабинета министров на период до 2024 года.

"Правительству предстоит максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности и ключевые проекты в соответствии с майским указом о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года", - подчеркнул Президент.

Компания: Министерство энергетики РФ
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