Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в первом совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с новым составом Правительства Российской Федерации.

Обсуждались основные приоритеты и направления деятельности обновлённого кабинета министров на период до 2024 года.

"Правительству предстоит максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности и ключевые проекты в соответствии с майским указом о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года", - подчеркнул Президент.