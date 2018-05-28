Должники Надтеречного района не захотели остаться без света и вернули АО "Чеченэнерго" более 4 миллионов рублей

Начало лета выдалось особенно "жарким" для энергетиков Надтеречных районных электрических сетей АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети"). Для усиления работы с должниками в каждом из населенных пунктов района сформированы рейдовые группы и выездные бригады по отключению. Ежедневно они проводят подворовые обходы населения.

Только в прошлом месяце диспетчерским отделом подано 650 заявок на введение ограничений потребления электроэнергии в отношении потребителей Надтеречного района, чей совокупный долг составил 7 млн 484 тыс. руб. Из общего числа должников 497 абонентов произвели оплату, не желая быть "отрезанными" от подачи электроэнергии. Это позволило вернуть 4 млн 258 тыс. руб. платежей за энергоресурс.

Чтобы не допустить дальнейшего роста дебиторской задолженности, специалисты компании ограничили электроснабжение 19 абонентам, задолжавшим энергокомпании 264 тыс. руб. По словам энергетиков, на сегодняшний день это самая эффективная мера воздействия на должников. Еще 135 заявок на ограничение электроснабжения абонентам с общей суммой задолженности 2 млн 962 тыс. руб. остаются в работе.



В АО "Чеченэнерго" отмечают, что, благодаря активной информационно-разъяснительной работе в СМИ, жители стали понимать, что электроэнергия – это тот же товар, за который надо платить, а незаконное подключение к сетям приравнивается к воровству.