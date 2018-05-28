Еще одна УК Перми подозревается в мошеннической схеме по выставлению "двойных квитанций"

По итогам проверки, проведенной прокуратурой Свердловского района Перми, выявлена задолженность по оплате за отопление и горячее водоснабжение перед теплоснабжающей организацией ООО "Пермская сетевая компания" в размере более 180 млн рублей, возникшая у двух управляющих компаний с одинаковым названием – ООО "УК "Моторостроитель". Кроме того, был вскрыт факт незаконного выставления квитанций об оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим в двух жилых домах, фактически не обслуживаемых этими компаниями.

В ходе проверки установлено, что с апреля 2017 года по апрель 2018 года руководство УК, имея доступ к расчетным счетам, получало от потребителей оплату за поставленные услуги отопления и ГВС, однако расчеты с ресурсоснабжающими организациями не производило. В это же время с расчетных счетов этих управляющих организаций снимались наличные денежные средства, выдавались займы юридическим и физическим лицам, осуществлялась оплата работ и услуг сторонним организациям, которые имеют признаки фирм-однодневок. В результате преступных действий со стороны руководителей управляющих организаций был причинен ущерб в крупном размере теплоснабжающей организации – ООО "Пермская сетевая компания".

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Свердловского района города Перми.

Стоит также отметить, что ООО "УК "Моторостроитель" фигурирует во всех рейтингах злостных УК-должников за тепловую энергию. Кроме того, руководитель этой компании Анна Хаджиева в феврале этого года была приговорена к прецедентному для нашей страны наказанию в виде профессиональной дисквалификации и лишению права занимать руководящие должности.

В ситуации, когда руководство управляющих компаний идет на различные ухищрения, чтобы использовать деньги добропорядочных граждан не по назначению, единственным выходом остается переход на прямые расчеты потребителей с ресурсоснабжающей организацией. По словам директора Пермского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Сергея Круглякова, в Перми уже есть положительные примеры решения многолетних проблем формирования долгов со стороны УК-посредников: "Практика перехода на прямые платежи оказалась востребована жителями домов, которые раньше входили в печально известную структуру "РТУ". Предложенная энергетиками система прямых платежей одобрена властями и надзорными органами как наиболее эффективный инструмент для того, чтобы обезопасить граждан от действий недобросовестных управляющих компаний. Для жителей это законная возможность оплатить услуги отопления и ГВС непосредственно поставщику, а для энергетиков – получить в полном объеме средства, необходимые для проведения ремонтных программ".

