Системный оператор развивает систему добровольной сертификации за счет новых видов противоаварийной автоматики

Микропроцессорное устройство противоаварийной автоматики "ПАРМА УЧАР 12" стало первым из производимых в России устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР), получившим сертификат соответствия требованиям стандарта АО "СО ЕЭС" "Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Микропроцессорные устройства автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования".

Подтверждение соответствия "ПАРМА УЧАР 12" стандарту АО "СО ЕЭС" – очередной этап развития системы добровольной сертификации (СДС) Системного оператора. Ранее из устройств противоаварийной автоматики (ПА) сертификаты соответствия в СДС получали только устройства автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР).

В последние годы система добровольной сертификации АО "СО ЕЭС" получила существенное развитие за счет сертификации новых типов устройств противоаварийной автоматики. В настоящее время к выдаче сертификатов готовятся устройства автоматики разгрузки при близких или затяжных коротких замыканиях (АРКЗ), фиксации тяжести короткого замыкания (ФТКЗ), автоматического ограничения повышения частоты (АОПЧ) и АЛАР. Всего на данный момент выдано 10 сертификатов на устройства ПА, зарегистрированных в СДС.

Система добровольной сертификации АО "СО ЕЭС" создана в 2005 году как механизм подтверждения соответствия оборудования и устройств объектов электроэнергетики требованиям стандартов Системного оператора. Сертификация в СДС дополняет предусмотренные законодательством РФ отраслевые механизмы нормативно-технического регулирования, такие как национальные стандарты и нормативные правовые акты органов власти разного уровня. Объектами сертификации СДС является оборудование объектов электроэнергетики, в том числе энергоблоки, устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также алгоритмы их функционирования.

Сертификационные испытания в рамках СДС проводят органы добровольной сертификации, допущенные Системным оператором к осуществлению такой работы. В их числе АО "НТЦ ЕЭС" (сертификация автоматических регуляторов возбуждения и устройств автоматики ликвидации асинхронного режима), ОАО "ВТИ" (сертификация энергоблоков тепловых электростанций, парогазовых и газотурбинных установок), ООО "Энерготест" (сертификация генерирующего оборудования тепловых электростанций с поперечными связями, гидроагрегатов гидроэлектростанций, энергоблоков атомных станций и др.), Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (сертификация устройств автоматики ликвидации асинхронного режима) и др.

Всего за время функционирования СДС к проведению добровольной сертификации допущено восемь организаций, которые выдали субъектам электроэнергетики более 200 сертификатов соответствия.