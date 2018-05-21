Ульяновские энергетики выявляют энерговоров

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" проводят рейды по выявлению жителей и предприятий области, незаконно пользующихся электроэнергией. Несмотря на то, что недобросовестные потребители с каждым годом придумывают все новые и более изощренные способы воровства киловатт-часов, энергетики неизбежно обнаруживают уловки энерговоров.

С начала года в Ульяновской области энергетики выявили 121 факт незаконного энергопотребления. В отношении каждого из нарушителей, 107 из которых физические лица и 14 – юридические, составлены акты о безучетном или бездоворном энергопотреблении. Ущерб, нанесенный электросетевой компании, составил 965 тысяч рублей. Эти средства могли быть использованы энергетиками для технического обслуживания электросетей, реализации ремонтной программы и, как следствие, повышения надежности электроснабжения жителей области.

В попытках сэкономить на электроэнергии недобросовестные потребители наносят ущерб не только электросетевой компании, но и своим соседям, односельчанам. В так называемых "очагах потерь" - районах и населенных пунктах, в которых жители незаконно потребляют электроэнергию, могут наблюдаться частые скачки напряжения, перебои в электроснабжении и, как следствие, выход из строя бытовой техники. Кроме того, незаконное вмешательство в работу электрооборудования создает пожароопасную ситуацию, появляется риск коротких замыканий. Для окружающих, как и для самого энерговора, существует риск поражения электрическим током с самыми тяжелыми последствиями.

Энергетики обращаются к жителям области с убедительной просьбой, обо всех случаях самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу электрооборудования сообщать по телефону контакт-центра 8-800-775-16-42 (звонок бесплатный), телефону доверия филиала "Ульяновские РС" 8(8422)61-36-46 или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства (конфиденциальность гарантирована).