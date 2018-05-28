В Эстонии в ближайшие годы возможен дефицит генерирующих мощностей и рост цен на электроэнергию

Эстонским государственным энергоконцерном Eesti Energia в Министерство финансов, Министерство экономики, а также системному оператору Эстонии Elering направлены обращения с предупреждением о проблемах, с которыми в ближайшие годы столкнется энергосистема страны, а также предложения по их решению.

Указанные проблемы обусловлены тем, что в соответствии с директивой ЕС о промышленных выбросах не позднее 2020 г. должны быть закрыты выработавшие сроки эксплуатации старые энергоблоки Нарвских электростанций, в результате чего мощность электростанций уменьшится на 489 МВт. Еще через несколько лет Eesti Energia закроет последние выработавшие ресурс энергоблоки, что приведет к снижению уставленной мощности электростанций еще на 130 МВт. Таким образом, в ближайшие годы установленная мощность Нарвских электростанций снизится до 1 330 МВт, а к 2030 г. - до 660 МВт. При этом, в Эстонии наблюдается рост потребления. Так в конце февраля 2018 г зафиксирован максимум потребления мощности в размере 1 860 МВт (для сравнения в 2016 г. - 1 538 МВт).

Eesti Energia также обращает внимание на то, что из-за закрытия старых энергоблоков Нарвских электростанций эстонская энергосистема лишится значительного объема резервных мощностей, что приведет к росту зависимости от энергосистем соседних стран. Ситуацию с недостаточностью резервных мощностей в регионе1 обостряет также введение в эксплуатацию в течение 2018 г. третьего ядерного реактора на АЭС Олкилуото на западе Финляндии. В целях формирования аварийного резерва для нового энергоблока АЭС будут использоваться имеющиеся пиковые резервы мощности как в Финляндии, так и в соседних странах. Учитывая возможный дефицит мощности в финской энергосистеме, системный оператор Финляндии Fingrid выразил готовность задействовать в целях аварийного резерва имеющиеся в Эстонии генерирующие мощности.

По оценке Eesti Energia ситуация может обостриться еще сильнее, если резко увеличившиеся в начале 2018 г. цены на оплату выбросов углекислого газа будут расти и дальше. Это может привести к ситуации, когда старые энергоблоки, которые по нынешним планам должны быть закрыты к 2030 г., придется по экономическим причинам закрыть гораздо раньше. Кроме того, Eesti Energia отмечает, что сложившиеся в настоящее время рыночные цены на электроэнергию не компенсируют затрат на строительство новых крупных электростанций. В данной ситуации неизбежен рост зависимости энергосистемы Эстонии от энергосистем соседних стран, что может привести к значительному росту цен на электроэнергию в сравнении с 2018 г., прежде всего, в зимние периоды.

Во многих странах Европейского Союза для решения проблем структурного дефицита мощности и покрытия пиковых нагрузок введена либо плата за мощность, либо повышенная плата за потребление электроэнергии в периоды пиковых нагрузок. В отличие от соседних стран в Эстонии эти возможности снижения дефицита мощности до сих пор не рассматривались.

Eesti Energia предлагает системному оператору Эстонии Elering совместно с правительством разработать необходимые меры, такие как, например, закупка пиковых резервов мощности путем организации международных тендеров. Эти меры должны обеспечить наличие в энергосистеме Эстонии к 2020 г. и в долгосрочной перспективе достаточного количества генерирующей мощности как в нормальных условиях, так и в условиях пиковых нагрузок в холодное время года. Если не предпринять эти шаги, то велика вероятность значительного роста цен на рынке электроэнергии Эстонии в зимний период.