Во Владикавказе энергетики провели рейды по ранее обесточенным за долги абонентам

Сотрудниками АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") систематически проводится рейдовая работа в отношении недобросовестных абонентов, в квартиры которых ранее была приостановлена подача электроэнергии за образовавшуюся дебиторскую задолженность. Во время очередной проверки отключённого состояния автоматов защиты в многоквартирных домах на улице Астана Кесаева во Владикавказе специалисты АО "Севкавказэнерго" обнаружили 6 эпизодов самовольного незаконного подключения. Примечательно, что квартиры всех шести абонентов-дебиторов были ранее неоднократно обесточены за долги, сумма которых варьируются от 4 тыс. руб. до 70 тыс. руб.В ходе проведенного рейда в отношении всех выявленных правонарушителей составлены акты о самовольном подключении к электрической сети, которые в ближайшее время будут направлены в органы полиции. По результатам рассмотрения данных материалов недобросовестным абонентам грозит привлечение к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа на физических лиц в размере от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.По словам исполняющего обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Андрея Ерешкина, соблюдение договорных обязательств по оплате потребленных коммунальных ресурсов обязательно для всех без исключения абонентов. "У гарантирующего поставщика нет возможности поставлять электроэнергию потребителям бесплатно, поэтому мы намерены добиваться полной оплаты оказываемых нами услуг всеми законными способами", - подчеркнул руководитель энергокомпании.