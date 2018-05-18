В филиале ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" начал функционировать ситуационно-аналитический центр

В период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году в филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Мордовэнерго" будет функционировать ситуационно-аналитический центр (САЦ). Его задача - обеспечение эффективного функционирования всех организаций и ведомств, задействованных в схемах внешнего электроснабжения объектов Чемпионата мира в г. Саранск, а также, в случае возникновении необходимости, координация действий по предупреждению, оперативной ликвидации аварийных ситуаций и восстановлению электроснабжения.

САЦ создан на базе Центра управления сетями и обеспечен всем необходимым оборудованием. Разработана рабочая документация, заключены соглашения о взаимодействии с организациями, задействованными в электроснабжении объектов Чемпионата мира, организованы необходимые каналы связи и передачи телеметрической информации.

В рамках плана мероприятий завершен процесс интеграции геоинформационной системы с системой спутникового мониторинга ССМА Wialon Pro. Она позволяет контролировать в режиме реального времени местонахождения оперативно-выездных и оперативно-ремонтных бригад филиала на геоинформационной подложке, отображающей электросетевые объекты республики и их эксплуатационное состояние. Завершена работа по подготовке персонала САЦ ЧМ 2018г.