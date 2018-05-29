"ЕЭС-Гарант" выполнил заказ на установку узла учета теплоэнергии для пермского производителя битума

Пермский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" осуществил работы по обследованию и разработке проектно-сметной документации на коммерческом узле учета перегретого пара для ООО "Пермский завод битумов и эмульсий". В рамках соглашения составлен паспорт и проведена аттестация прибора, осуществлен монтаж и пусконаладка оборудования. Узел учета располагается на территории Пермской ТЭЦ-9, подрядчиком выступает Пермский филиал ООО "ЕЭС-Гарант". Общая стоимость контракта составила 240 тыс. рублей.

Производство битума – пароемкий процесс непрерывного цикла, поэтому наличие действующего коммерческого узла учета необходимо для точных расчетов с поставщиком энергоресурса. Ежегодное потребление пара промышленным предприятием составляет более 16 тыс. Гкал. Реализованные работы позволили оптимизировать систему расчетов между теплоснабжающей организацией и производителем битума в части предъявляемых объемов теплоэнергии в паре.

ООО "Пермский завод битумов и эмульсий" – один из ведущих производителей битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков. Предприятие осуществляет продажу своей продукции дорожным и строительным компаниям в России и за рубежом.

Стоит отметить, что в 2018 году пермские специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" и "ЕЭС-Гарант" продолжат предлагать клиентам линейку современных энергопродуктов: услуги по энергетическому обследованию зданий, установке энергоэффективных технологических систем и обслуживанию общедомовых узлов учета теплоэнергии. Особо перспективным является оборудование с погодозависимой "автоматикой" – индивидуальные тепловые пункты (ИТП), позволяющие экономить до 20% на потреблении тепла и одновременно в разы повышать качество услуг отопления и ГВС.

