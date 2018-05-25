"ЭМ-КАБЕЛЬ" покоряет новые берега. Спецпереход через реку Волга

В апреле 2018 г. "ФСК ЕЭС" завершила реконструкцию спецпереходов линий электропередачи 220 кВ "Балаково 1" и "Балаково 2" через реку Волга в Саратовской области.

Трасса линии электропередачи проходит по острову Пустынный и соединяет между собой левую и правую протоки реки Волга. Сложность и уникальность выполняемых мероприятий по реконструкции спецперехода линии заключалась в установке крупногабаритных опор, достигающих высоты более 100 м на берегах реки, а также в монтаже проводов в пролетах линии через реку, где перепад высот между двумя берегами составляет более 40 м. Длина самого большого пролета спецперехода - более 1,5 км. Объект обеспечивает магистральную передачу электроэнергии с Саратовской ГЭС до крупных распределительных подстанций ФСК ЕЭС, обеспечивающих выдачу электроэнергии промышленным предприятиям и населению Саратовской области.

Для выполнения данных работ по реконструкции заводом "ЭМ-КАБЕЛЬ" в конце 2017 – начале 2018 года, было поставлено более 45 км усиленного высокотемпературного провода марки TACSR/ACS 521-A20SA, разработанного специально для применения при организации больших и сложных спецпереходов, в том числе через реки. Уникальная конструкция из пяти скрученных повивов проволок делает провод особо надежным, а использование технологии плакирования позволяет не только увеличить пропускную способность линии, но также обеспечить высокую коррозионную стойкость изделия.

Реконструкция спецперехода с использованием современных проводов производства "ЭМ-КАБЕЛЬ" позволила повысить надежность выдачи мощности Саратовской гидроэлектростанции и электроснабжения региона в целом.

Применение данных проводов на объектах "Балаково" было также обусловлено положительным опытом предыдущей поставки 38 км провода на более сложный спецпереход ВЛ 220 кВ через реку Ангара в Богучанском районе Красноярского края при строительстве магистрального нефтепровода "Куюмба–Тайшет".

По своим техническим показателям переход через Ангару все еще остается самым уникальным и сложным объектом в Российской Федерации: высота переходных опор составляет 125 м, перепад высот между берегами Ангары в месте перехода - 240 м, а протяженность пролета между опорами - более 2 км.

Выполнение любого перехода через водную преграду является поистине сложной и уникальной задачей, требующей высокого мастерства и умения не только производителя, осуществляющего поставку оборудования, но и всего персонала, участвующего в проектировании и строительстве этого технически сложного сооружения.

Новые покоренные берега Волги, объединенные проводами "ЭМ-КАБЕЛЬ", также как и берега Ангары - поистине завораживающее зрелище, особенно для тех людей, которые своей настойчивостью, умом и трудом помогли воплощению этих проектов в жизнь.