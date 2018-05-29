На станциях и теплосетях Нижегородского филиала "Т Плюс" в период проведения чемпионата мира по футболу введен режим повышенной готовности

Для обеспечения бесперебойной работы в период проведения в Нижнем Новгороде матчей чемпионата мира по футболу с 25 мая на производственных предприятиях Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" введен режим повышенной готовности.

В соответствии с приказом директора филиала Александра Фролова на станциях и тепловых сетях усилен контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и производственных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. На объектах филиала предусмотрено резервирование мощности и установлен особый контроль за работой технологического оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, соблюдением пожарной безопасности и правил техники безопасности при проведении ремонтных работ, усилен пропускной режим. На станциях и тепловых сетях организовано дежурство аварийно-ремонтных бригад, обеспеченных всеми необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой для проведения аварийно-восстановительных работ, а также круглосуточное дежурство ответственных дежурных. Обеспечено оперативное взаимодействие с органами местного самоуправления, антитеррористическими комиссиями, территориальными органами ФСБ, МВД, Росгвардии, подразделениями МЧС России.

"Событие мирового значения, каким является чемпионат мира по футболу, предъявляет особые требования к функционированию объектов жизнеобеспечения территорий, где они проводятся. Это очень ответственная задача. Принятые меры позволят в этот период обеспечить бесперебойную работу станций и тепловых сетей и надежное энергоснабжение потребителей", – отметил Александр Фролов.

Действие режима повышенной готовности на производственных предприятиях филиала введено на срок до 25 июля 2018 года.