Производительность труда в Атомэнергомаше за пять лет выросла в два раза - глава компании Андрей Никипелов

Производительность труда в Машиностроительном дивизионе Росатома за последние пять лет увеличилась в два раза. Об этом в интервью информационному агентству "Россия сегодня" в ходе Х Международного форума "Атомэкспо" сообщил генеральный директор компании Андрей Никипелов.

Говоря о том, как компания справляется с резко возросшим десятилетним портфелем заказов – со 100 млрд до 455 млрд рублей, - он отметил, что важную роль здесь играет правильное выстраивание всех процессов: от предконтрактной работы до отгрузки готового оборудования. "Одним из ключевых направлений для нас является сокращение всех потерь – производственных, временных, управленческих. Везде, где мы можем ускорить процессы, мы ускоряем их за счет системного и повсеместного внедрения ПСР (производственная система Росатом)", - сказал глава дивизиона.

Как пример успешной работы он привел производственный комплекс Атоммаш, где за счет правильного выстраивания производственных потоков существенно сокращены сроки производства ключевого оборудования для атомной энергетики и смежных отраслей. Также значимых результатов удалось добиться в АО "ЦКБМ", выпускающем главные циркуляционные насосы для атомных станций российского дизайна. Благодаря различным мероприятиям, направленным на повышение эффективности, предприятие увеличило выпуск насосов с 3 штук в 2012 году до 11 штук в 2017-м.

Ещё один важный, по его мнению, аспект - развитие производственного персонала, внедрение системы наставничества, "чтобы максимально исключить возможные человеческие ошибки на всех этапах производства".

"Мы занимаемся этой работой давно и результаты есть. В частности, три сварщика, работающих сегодня на Атоммаше, три года подряд становились победителями национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech в номинации "Сварочные технологии". Сегодня они обучают молодых сварщиков в отраслевом Центре профессиональных компетенций "Сварочные технологии", созданном на базе Атоммаша. Помимо работников дивизиона и отрасли, здесь проходят обучение специалисты и других компаний", - сказал Андрей Никипелов.