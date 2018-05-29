Руководство МРСК Центра ответило на вопросы сотрудников филиалов МРСК Центра и Приволжья

Сотрудники трех филиалов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" приняли участие во встрече с руководством управляющей компании ПАО "МРСК Центра". Мероприятие состоялось на прошедшей неделе во Владимире.

Ответы на интересующие их вопросы смогли получить сотрудники филиалов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго", "Владимирэнерго" и "Ивэнерго".

В начале встречи заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Центра" Сергей Шарапов познакомил собравшихся с итогами деятельности МРСК Центра и Приволжья в 2017 г. Он, в частности, подчеркнул, что электросетевая компания занимает доминирующее положение во всех регионах своего присутствия как по передаче электроэнергии, так и по технологическому присоединению к электросети. Под управлением МРСК Центра и Приволжья находится более 270 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) и более 64 тыс. подстанций. В 2017 г. введено в эксплуатацию более 3,5 тыс. км ЛЭП и почти 280 МВА трансформаторных мощностей, присоединенная мощность превысила 900 МВт.

Во время встречи поднимались вопросы снижения потерь электроэнергии, повышения платежной дисциплины сбытовых организаций, технологического присоединения, взаимодействия с территориальными сетевыми организациями, социальной политики компании, цифровизации электросетей.

Сергей Шарапов сравнил проект цифровизации электросетевого комплекса по масштабам с планом ГОЭЛРО, давшим начало электрификации всей России в 1920-е гг. Стратегия построения цифровой сети предусматривает развитие автоматизированных систем технологического управления, внедрение интеллектуальных приборов учета электроэнергии, создание мультисервисных систем связи.

Внедрение цифровых проектов в регионах присутствия МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья уже позволило найти уникальные нестандартные решения: "цифровой монтер" - система интеллектуальных приборов, страхующая сотрудников от ошибок и подсказывающая оптимальные решения; система самовосстановления и самодиагностики сети; эффективные и недорогие решения для повышения наблюдаемости электросети.

Участники встречи получили развернутые ответы на все интересовавшие их вопросы и остались довольны форматом общения, позволяющим сотрудникам быть в курсе текущей деятельности и перспектив развития энергокомпании и доносить свои проблемы до руководства напрямую.