"Русал" внял советам Вашингтона и продолжает консультации с ним

Следуя подсказке Минфина США, En+ Group Олега Дерипаски не только замещает большинство своих представителей в совете директоров "Русала" на работников. По данным “Ъ”, консультации с Вашингтоном могут оказаться еще шире: совладельцы "Русала" обсуждают там и возможный разрыв акционерного соглашения между En+, Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и Glencore, которое дает En+ контроль над компанией.

Уходящих из совета директоров "Русала" представителей En+ Олега Дерипаски (48,13% акций компании) должны заменить в качестве исполнительных директоров региональные менеджеры и мастера с заводов "Русала" (шесть человек), а также недавно назначенный и. о. гендиректора Евгений Никитин. Их кандидатуры рассмотрит собрание акционеров 28 июня.

В качестве неисполнительных директоров от En+ предлагается внести главу группы Вячеслава Соломина и его зама Тимура Валиева, а также Филиппа Мелфея на пост независимого неисполнительного директора вместо Олега Дерипаски. Sual Partners Виктора Вексельберга (также под санкциями США) и Леонарда Блаватника, владеющая 26,5% "Русала", оставляет неисполнительного директора Марко Музетти. Кто выдвинул в совет Жан-Пьера Тома, бывшего спецпредставителя президента Франции Николя Саркози по развитию сотрудничества РФ и Франции и члена международного консультативного совета "Русала", не уточняется. Председателем совета пока остается глава Nord Stream AG (50% у "Газпрома") Маттиас Варниг, его срок полномочий длится по 2020 год.

В "Русале" уточнили “Ъ”, что избрать в совет директоров представителей заводов предложил Горно-металлургический профсоюз России (ГМПР). "Кандидатов выбирали на заседании совета директоров из предложенных профсоюзами предприятий",— добавили там. В ГМПР вчера не ответили на звонки “Ъ”.

В апреле глава Минфина США Стивен Мнучин заявлял, что санкции США затронули "Русал" из-за связи компании с Олегом Дерипаской, но правительство США не пытается ущемить "трудящихся, зависящих от "Русала" и его структур". После этого началась работа по обновлению советов директоров "Русала" и En+. При этом, по словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, выбор заводских менеджеров был не единственным и далеко не самым очевидным вариантом. Глава совета директоров TopContact Артур Шамилов говорит, что ситуация "уникальная" и сложно вспомнить примеры, когда бы менеджмент среднего звена входил в совет директоров такой крупной компании, как "Русал". Но, скорее всего, по мере существенного изменения ситуации — при утрате Олегом Дерипаской контроля над "Русалом", выводе компании из-под санкций — состав совета может снова измениться, в том числе за счет кандидатов от новых акционеров, отмечает он.

Происходящие изменения затрагивают и акционерное соглашение "Русала", но его судьба сейчас зависит не столько от совладельцев, сколько от управления контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США, с которым идут консультации, говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По соглашению за En+ закреплен эффективный контроль через совет директоров и менеджмент "Русала" при доле не ниже 40%. Но Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50% (сейчас около 66%), чтобы вывести группу и "Русал" из-под санкций (так называемый план Баркера — по имени главы совета директоров En+ лорда Грегори Баркера). Если план реализуется, соглашение разрывать не надо, если же Вашингтон будет готов выводить из-под санкций только "Русал", но не En+, то вопрос встанет в повестку, объясняют собеседники “Ъ”. По их информации, Sual Partners и Glencore (8,75%) могут пойти на разрыв соглашения, если это поможет компании, но для En+ расторжение нежелательно. При этом, по данным “Ъ”, вопрос пока обсуждается преимущественно между российскими акционерами "Русала". В En+, Sual Partners, Glencore и "Русале" тему не комментируют.

Собеседник “Ъ” на инвестрынке не видит в отсутствии консенсуса ничего удивительного: Sual Partners, долго владевшая 15,8% "Русала", но обладавшая правом вето и другими полномочиями по акционерному соглашению, в 2017–2018 годах собрала блокпакет за счет покупки акций у ОНЭКСИМа, а En+ может надолго утратить контроль в "Русале". В планы En+ входила конвертация пакета Glencore в "Русале" в акции En+, что дало бы группе формальный контроль над алюминиевой компанией, но сделка сорвалась из-за санкций. Другого "легкого пути" получить свыше 50% в "Русале" у En+ нет, рассуждает собеседник “Ъ”: покупка акций с рынка приведет к обязанности делать оферту миноритариям.

Коммерсант