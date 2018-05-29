Система мониторинга запасов устойчивости поможет добиться более эффективной загрузки генерации в РСВ и БР

Системный оператор приступает к натурным испытаниям использования прогнозируемых значений ограничений пропускной способности сети, формируемых на основании технологии систем мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), в процедурах планирования на рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР).

СМЗУ – один из важнейших проектов Системного оператора по развитию автоматизированных систем диспетчерского управления, реализация которого начата в 2012 году. Программно-технический комплекс СМЗУ, используя самые современные на сегодняшний день достижения информационных технологий и возможности использования расчетных алгоритмов, позволяет рассчитывать пропускную способность электрической сети на основании данных, получаемых в режиме реального времени. Такой способ определения максимально допустимых перетоков (МДП) в контролируемых сечениях позволяет при управлении режимом работы энергосистемы более полно использовать пропускную способность сети при сохранении высокого уровня надежности функционирования энергосистемы.

При проведении конкурентного отбора в рынке на сутки вперед объемы выработки электростанций определяются с учетом МДП в контролируемых сечениях. Использование информации о прогнозируемых значениях ограничений пропускной способности сети, формируемых на основании технологии СМЗУ, позволит определять значения МДП для прогнозных условий функционирования энергосистем и обеспечит возможность наиболее полного использования высокоэффективной генерации за счет максимально возможного использования пропускной способности сетевых транзитов для передачи мощности в пределах синхронной зоны ЕЭС России.

Специалисты Системного оператора разработали проект методики актуализации сетевых ограничений в расчетной модели, формируемой в сутки Х-1 для расчета РСВ и в сутки Х-1 и Х для расчетной модели БР, с использованием информации и алгоритмов работы СМЗУ. В целях практической проверки работоспособности и эффективности применения разработанной методики АО "СО ЕЭС" и коммерческим оператором оптового рынка – АО "АТС" запланировано проведение серии тестовых расчетов. В соответствии с совместно разработанной специалистами АО "СО ЕЭС" и АО "АТС" программой тестирования, 28 и 29 мая будут проведены тестовые расчеты РСВ и БР с использованием расчетных моделей ЕЭС, содержащих параметры МДП, актуализированные с учетом данных СМЗУ.

Анализ результатов тестового расчета позволит дать оценку корректности предложенной методики использования алгоритмов и информации СМЗУ при определении значений МДП для расчетов РСВ и БР и возможности ее практического применения.

Информация о рынке на сутки вперед

Рынок на сутки вперед (РСВ) – конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов на каждый час наступающих суток. Главный критерий, по которому отбираются поставщики электроэнергии на ближайшие сутки, – конкурентоспособность ценовых заявок. Таким образом, у генерирующих компаний есть прямая экономическая заинтересованность в использовании всех своих технологических возможностей для снижения стоимости. Отбор заявок на РСВ проводит коммерческий оператор – АО "АТС". Системный оператор отвечает за формирование актуализированной расчетной модели для проведения коммерческим оператором конкурентного отбора и обеспечивает функционирование системы выбора состава включенного генерирующего оборудования.