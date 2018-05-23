Смоленскэнерго обеспечило электроэнергией 95 новых объектов бизнеса и жилищного строительства в Смоленской области

По данным управления технологических присоединений филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" наиболее активное техприсоединение в Смоленской области ведется в сфере индивидуального жилищного строительства и малого и среднего бизнеса. Так, за 4 месяца 2018 года Смоленскэнерго обеспечило электроэнергией 95 новых объектов малого и среднего бизнеса в Смоленской области. Максимальная мощность технологического присоединения составила порядка 7 МВт. Среди них магазины, склады, офисные помещения и другое. Например, за прошедший период энергетики подключили к сетям электрообуродование и электроосвещение племенной фермы в Починковском районе Смоленской области – крупного объекта сельского хозяйства. Общая мощность присоединенных объектов агропромышленного комплекса за 4 месяца составила 380 кВт.

Кроме того, специалисты филиала ежегодно выполняют большой объем работ в сфере технологического присоединения объектов жилищного строительства. За прошедший период 2018 года филиал обеспечил технологическое присоединение к электрическим сетям семи многоквартирных жилых домов на территории г. Смоленска, а также Гагаринского, Сафоновского и Вяземского районов области. Большинство объектов подключены по 1 либо 3 категории надежности электроснабжения. Общая мощность технологического присоединения составила 745 кВт.

В марте было завершено техприсоединение 15-ти этажного многоквартирного жилого дома в центре г. Смоленске со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой мощностью 114,3 кВт. Здание находится в историческом центре города в территориальной близости всех социально-значимых объектов: детских садов, торговых центров, школ, детской больницы, Клинической больницы скорой помощи, Сквера Памяти Героев, Площади Победы.