В АО "Севкавказэнерго" прошло годовое Общее собрание акционеров

В АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") прошло годовое Общее собрание акционеров, которое открыл Председательствующий на собрании, Главный советник ПАО "Россети" Сергей Семериков. Вниманию собравшихся были представлены итоги деятельности Общества за 2017 год, кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также проекты Устава и внутренних документов Общества.

В ходе мероприятия присутствующие заслушали доклады исполняющего обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Андрея Ерешкина, главного бухгалтера Общества Алана Цаболова, директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Северного Кавказа" Виталия Волковского.

Как доложил руководитель гарантпоставщика Андрей Ерешкин, по итогам 2017 года потребление электроэнергии по региону составило 1 560,3 млн кВт.ч., в целом по Обществу наблюдалось снижение потребления электроэнергии на 2 % и, как следствие, снижение на 1 % объема электроэнергии, отпущенной конечным потребителям

Благодаря действию особых условий функционирования оптового и розничных рынков, установленных для отдельных частей ценовых зон оптового рынка, АО "Севкавказэнерго" приобрело весь объем электроэнергии и мощности, учтенный в прогнозном балансе, по регулируемым договорам.

В результате проводимой Обществом претензионно-исковой работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности по оплате за электроэнергию в 2017 году получены положительные судебные решения в рамках 4 565 судебных дел на общую сумму требований 406,7 млн руб. Охват просроченной задолженности претензионно-исковой работой находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2017 составляет 88%.

В рамках исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 по снижению удельных операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно в 2017 году операционные расходы Общества были снижены на 845,4 млн руб. (30,2 %).

Главными задачами, которые ставит перед собой АО "Севкавказэнерго" в текущем году, является сокращение дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию, повышение операционной эффективности и совершенствование работы с потребителями электроэнергии Республики Северная Осетия-Алания.