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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Пермэнерго" создали электросетевую инфраструктуру для новой школы на 675 учащихся в городе Красновишерск

Энергетики Пермэнерго создали электросетевую инфраструктуру для новой школы на 675 учащихся в городе Красновишерск

30 мая 2018, 16:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" построили сети для нового здания школы № 1, которое возводится в Красновишерске.

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики смонтировали блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 400 кВА каждый. Кроме того, выполнено прокладка почти 800 метров кабельных линий 6 кВ.
Проведенные мероприятия позволяют обеспечить присоединение запрошенной мощности в объеме 380 кВ. В ближайшее время будет проведено комплексное опробование простроенных сетей.

Необходимо отметить, что строительство новой школы в Красновишерске весьма актуально. Несколько лет назад здание располагавшейся здесь школы было признано аварийным. Детей перевели в соседнюю школу № 8. Обучение в этом образовательном учреждении ведется в две смены.

Новая школа в Красновишерске будет рассчитана на 675 детей. По проекту – это трехэтажное здание площадью 4,5 тысяч квадратных метров. В нем помимо классов и кабинетов будут размещены два спортзала, пищеблок и актовый зал. На пришкольной территории оборудуют стадион.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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