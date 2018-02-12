Кабели из алюминиевого сплава серии 8ххх Smart Alloy Орловского кабельного завода поступили в широкую продажу в СТД "Петрович"

Разговоры об "экспансии новых алюминиевых кабелей и проводов из сплавов 8ххх серии" идут давно. Уже прошло 2 года с того момента, как Орловский кабельный завод выпустил кабель Smart Alloy™ и стал пионером в отрасли, однако долгая подготовка нормативной базы и неготовность потребителя перейти на новый продукт — мешали быстрому "внедрению" алюминия на широкий рынок. Однако рынок, видимо, созрел для инноваций. Этому, безусловно, способствовали и последние релизы, когда к числу "поддерживающих сплав" присоединились крупные игроки рынка — Москабельмет, IEK, Т Пласт, Камкабель и другие…Буквально на прошлой неделе произошли серьезные изменения. Орловский кабельный завод начал поставки алюминиевых кабелей и проводов из сплавов Русал серии 8ххх в торговую сеть "Петрович". Продукция уже поступила на полки магазинов и доступна для заказов у менеджеров компании. Фактически это "начало новой истории" широкого распространения новых алюминиевых кабелей в России.Сотрудничество Орловского кабельного завода и СТД "Петрович" фактически открывает новый продукт для широкого потребительского рынка. Сотни тысяч человек получили доступ к новому типу кабеля и смогут оценить все достоинства нового сплава. Кабели и провода Smart Alloy™ Орловского кабельного завода давно присутствовали на потребительском рынке, но их покупали в основном для "ассортимента", да и присутствие было "локальным" — несколько десятков мелких клиентов по стране продавали скромные 100-200 км кабеля в год.Теперь, когда продукт появился в "Петровиче", очевидно, что сплав найдет свой рынок и будет "отъедать" позиции у меди. Как быстро — пока не ясно, но совершенно ясно, что продукция скоро должна появиться и у других крупных DIY cетей, и, соответственно, в домах, квартирах, гаражах и прочих объектах как обычных людей, так и на стройплощадках торговых центров, промышленных и бизнес-объектов. При эффективном продвижении через "Петрович" потребитель быстро поймет, выгоды и преимущества новых кабелей и проводов из алюминиевых сплавов Smart Alloy™ Орловского кабельного завода.Рынок меняется и "предсказания" двухлетней давности — стали сбываться...."Переформатирование" сознания покупателей - вопрос времени, многие уже "забыли" алюминий. Безусловно, в ближайшее время, алюминий не заменит все медные кабели и провода, но новые кабели из сплавов алюминия, займут новую рыночную нишу. Это принципиально новый продукт, который еще должен прижиться - покупатель к нему будет привыкать постепенно. В стране, где основная часть жилья все еще с алюминиевыми кабелями и проводами – возвращение "алюминия" это вопрос времени..."