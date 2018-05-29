"Ростелеком" подключит к "Системе-112" всю Чукотку

"Ростелеком" заключил государственный контракт на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории городского округа Эгвекинот, Провиденского городского округа и Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. Ранее компания уже подключила к системе Анадырский, Билибинский и Чаунский районы Чукотки.

"Система-112" предназначена для вызова экстренных служб жителями по принципу "одного окна". Она позволяет позвонившему при возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер требуется набрать. Благодаря современным информационным технологиям звонок первоначально поступает в единый центр, где диспетчер отсеивает ложные и справочные вызовы и далее передает запрос в полицию, скорую помощь, МЧС, пожарную службу в зависимости от ситуации.

Система существенно упрощает и ускоряет обмен данными между гражданами и экстренными службами, на основе принимаемых звонков ведет базу данных и формирует отчёты, регистрирует действия персонала, обобщает и анализирует оперативную обстановку в регионе. Подобная автоматизация позволяет быстрее реагировать на чрезвычайные происшествия и угрозы террористических актов.

Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО "Ростелеком":

"Проект по внедрению "Системы-112" на Чукотке начался осенью 2016 года, когда в Анадыре мы создали первый центр обработки вызовов. За эти два года была проделана большая работа. Сегодня мы выходим на финишную прямую – ведём строительство в самых удаленных районах округа. До конца года Чукотка будет полностью подключена к системе".

