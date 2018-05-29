Ямальское УФАС поддержало позицию "Тюменьэнерго"

Управление Федеральной антимонопольной службы по ЯНАО согласилось с жалобой "Тюменьэнерго" по поводу неправомерного заключения договора аренды новоуренгойских энергообъектов между городской администрацией и частной компанией.

Суть претензии состояла в том, что департамент имущественных отношений администрации г. Нового Уренгоя нарушил положения федерального закона "О защите конкуренции" при пролонгации договора аренды имущества системы электро- и теплоснабжения города с АО "Управляющая коммунальная компания". Согласно закону от 26.07.2006 №135 "О защите конкуренции", передача в аренду государственного и муниципального имущества возможна только по итогам публичного аукциона или конкурса.

Вместе с тем, в целях реализации утверждённой Правительством РФ стратегии развития электросетевого комплекса РФ, а именно для сокращения степени разрозненности территориальных сетевых организаций и усиления контроля над ними через консолидацию электросетевых активов, АО "Тюменьэнерго" принимает участие во всех конкурсах на аренду объектов электросетевого хозяйства, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Многолетняя успешная работа в Тюменской области, Югре и на Ямале, обеспечение бесперебойной передачи электроэнергии в трёх экономически активных регионах даёт право считать, что "Тюменьэнерго" способно обеспечить высокий уровень надёжности электроснабжения и пополнение городского бюджета. Компания системно занимается реновацией оборудования и развитием инфраструктуры, что особенно важно для электросетевого комплекса Нового Уренгоя, построенного в 80-ые годы 20 века.

По результатам рассмотрения жалобы, Управление ФАС по ЯНАО усмотрело нарушение антимонопольного законодательства в действиях администрации Нового Уренгоя и обязало её в двухмесячный срок вернуть электросетевые объекты из аренды АО "Управляющая коммунальная компания", в связи с чем у АО "Тюменьэнерго" появилась возможность на законных основаниях принять участие в конкурентных процедурах на право заключения договора аренды.