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Пресс-релизы

АО "Уралэлектромедь" представило свою продукцию на выставке в Японии

АО Уралэлектромедь представило свою продукцию на выставке в Японии

31 мая 2018, 14:23
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

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АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) презентовало свою продукцию на выставке METAL OSAKA 2018. На стенде уральского предприятия были представлены медные электролитические порошки, изделия порошковой металлургии, селен и теллур высокой чистоты 5N.

Как рассказал начальник отдела рекламы и технологического сопровождения АО "Уралэлектромедь" Виталий Романов, специально для экспозиций был подготовлен каталог по медным электролитическим порошкам на русском, английском, китайском и японском языках, а также технические спецификации по селену и теллуру на русском и английском языках, что облегчило процесс переговоров с потенциальными потребителями из Японии, Китая и Южной Кореи.

"Выставка METAL OSAKA 2018 позволила выявить интерес к продукции нашего предприятия со стороны ведущих компаний Японии и мира – таких, как TOYOTA, MITSUBISHI, HUAWEI, LG и других. Это доказывает актуальность перспектив продвижения готовой продукции АО "Уралэлектромедь" в азиатском регионе", – подчеркнул Виталий Романов.

В числе экспонентов выставки были представители из Японии, Китая, Южной Кореи, США, стран Европы, а общее количество посетителей составило около 25 тыс. человек. Отметим, что информация о деятельности АО "Уралэлектромедь" и выпускаемой продукции вошла в изданный по итогам выставки Бюллетень Металлов Японии (Japan Metal Bulletin), который рассылается по всем крупным компаниям металлургической отрасли страны, а также в информационные программы японского телевидения.

Напомним, что изделия порошковой металлургии широко используются в электрических аппаратах, машинах и приборах в качестве контактов, шин и конструкционных деталей, применяются в бытовой и производственной технике (генераторы, насосы, приводы стеклоочистителей и др).

Компания: УГМК
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