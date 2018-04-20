 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Астраханский филиал МРСК Юга подключил к сетям 108 объектов индивидуального предпринимательства

С начала года астраханский филиал ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") подключил к сетям энергокомпании 108 объектов индивидуального предпринимательства с предоставляемой мощностью 2,7 МВт.

Всего же с начала года филиал компании исполнил обязательства по 1304 договорам на технологическое присоединение к энергосетям. Основная часть из них принадлежит физическим лицам с мощностью до 15 кВт. Это жилые дома и квартиры.

Наибольшие объёмы ТП индивидуального предпринимательства реализованы в Ахтубинском, Приволжском и Ленинском районах. Среди крупных объектов - автокомплекс, торговый центр и семь производственных баз. Технологическое присоединение этих объектов выполнили в минимальные сроки.

В 2018 году астраханский филиал принял и обработал свыше 2,4 тыс. заявок на присоединение к сетям, запрашиваемой мощностью 74,25 МВт.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Энергетики филиала
Энергетики МРСК Центра и Приволжья оперативно восстанавливают энергоснабжение потребителей в пострадавших от непогоды регионах
За четыре месяца в
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно