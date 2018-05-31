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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Чеченские энергетики готовятся к Чемпионату мира FIFA-2018

Чеченские энергетики готовятся к Чемпионату мира FIFA-2018

31 мая 2018, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО, ЧМ-2018

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Сотрудники Грозненских городских электрических сетей АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") проводят ремонтные работы на распределительной подстанции РП-26. Она является основным источником электроснабжения спорткомплекса "Ахмат-Арена", на базе которого будет создана тренировочная площадка Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в Грозном, и гостиницы "The Local", планирующая принять сборную Египта.

К РП-26 подведена одна кабельная линия и две резервных линии от подстанции "Восточная". Сегодня энергетики подвели еще один резервный кабель от подстанции "Южная".

Это повысит качество и надежность электроснабжения РП-26, обеспечив гарантированное электроснабжение спорткомплекса и гостиницы.

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Эта новость часть сюжета ЧМ 2018
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