Энергетики "Чеченэнерго" рассказали о правилах электробезопасности 2 тысячам учащихся из 48 школ республики

Специалисты АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") рассказали о правилах поведения вблизи энергообъектов уже 2 тысячам школьников. Уроки, направленные на профилактику детского электротравматизма, прошли в 48 учебных заведениях Чеченской Республики. Участниками реализуемой АО "Чеченэнерго" комплексной программы, направленной на предотвращение случаев электротравматизма, в преддверии летних каникул стали по три образовательных учреждения в каждом районе республики.

На этот раз специалисты Наурских районных электрических сетей АО "Чеченэнерго" провели занятия для учащихся сел Новотерское и Юбилейное. Энергетики в доступной форме рассказали ребятам, откуда берется электричество, какую пользу и опасность оно несет. Вместе со школьниками они рассмотрели основные знаки безопасности и правила поведения вблизи энергообъектов.

Уроки электробезопасности прошли и в школах Веденского района. Специалисты по охране труда провели практические занятия, показав детям, как выйти из зоны шагового напряжения в случае, если оказался рядом с оборванным проводом. А также напомнили школьникам об опасности проникновения на территорию энергообъектов, повторили с ребятами правила электробезопасности в быту. На конкретных примерах энергетики объяснили, чем чреваты попытки сделать "селфи" на территории подстанций. А в завершении разговора показали серию мультфильмов "Фиксики", где маленькие герои раскрывают большие секреты из сферы электроэнергетики. Это стало самым интересным моментом познавательного урока.

По словам начальника службы производственного контроля и охраны труда АО "Чеченэнерго" Мурада Шабазова, ответственного за проведение мероприятий по электробезопасности, главная задача энергетиков - не только рассказать об обращении с электричеством, поведении вблизи электроустановок, поделиться своим опытом, но и акцентировать внимание детей на неукоснительном соблюдении этих правил, что позволит обезопасить их жизнь и здоровье.

Аналогичные уроки в течение лета энергетики проведут и для детей, отдыхающих в летних оздоровительных и спортивных лагерях.