Энергетики Северной Осетии приняли все необходимые меры безопасности перед школьными каникулами

Накануне летних школьных каникул в рамках программы по предупреждению детского электротравматизма сотрудниками филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") проведены внеочередные проверки электроустановок, находящихся на территориях и в непосредственной близости от образовательных учреждений.

В зоне деятельности десяти районных электрических сетей филиала энергокомпании специалистами обследовано более 120 энергообъектов. В ходе осмотров проверены электроустановки и распределительные сети на наличие предупреждающих знаков, исправность запоров и дверей, стационарных ограждений, заземляющих устройств, набросов на воздушные линии, соблюдение расстояния до веток деревьев и посторонних предметов. Проведена оценка безопасности объектов.

В частности, в зоне ответственности Владикавказских городских электрических сетей около 70 трансформаторных подстанций находится вблизи общеобразовательных учреждений. Энергетики завершают все профилактические мероприятия: замену проводов на самонесущий изолированный, перетяжку провода. На линиях электропередачи 0,4 кВ проведена дополнительная обрезка деревьев, ветви которых достигали проводов линий электропередачи. На всех трансформаторных подстанциях обновлены знаки безопасности и запирающие устройства.

Аналогичные работы проведены на энергообъектах в районах Северной Осетии. Энергообъекты вблизи образовательных учреждений работают без отклонений, линии электропередачи в районе учебных заведений находятся в удовлетворительном состоянии.

"Электробезопасность на объектах – в приоритете нашей компании. Главная задача проводимых мероприятий – обеспечение безопасности от поражения электрическим током, в том числе предотвращение проникновения сторонних лиц, особенно детей, в действующие электроустановки", - подчеркнул директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" Казбек Закаев.

Кроме технических мероприятий в период функционирования пришкольных лагерей сотрудники филиала проведут разъяснительную работу с детьми. Планируется организация специальных уроков по электробезопасности, на которых энергетики разъяснят юным отдыхающим основные правила обращения с электричеством, об опасности нахождения вблизи энергетического оборудования и объектов электрических сетей, являющихся потенциально опасными для жизни и здоровья.