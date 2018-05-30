Филиалы "Тюменьэнерго" готовятся к пожароопасному сезону

В филиале АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети завершается подготовка к прохождению пожароопасного периода. По предварительным данным КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" ожидается, что общее количество природных пожаров в округе с мая по сентябрь 2018 года будет больше средних значений.

Комплекс предупредительных мер для обеспечения стабильной и качественной работы в особый сезон нефтеюганские энергетики реализуют с апреля. Одно из важнейших направлений этой работы – подготовка персонала. "В первую очередь мы занимаемся обучением сотрудников. Для нас самое главное – жизни работников, их здоровье в любой ситуации, в том числе в чрезвычайной", – подчеркнула Марина Голова, заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала. К настоящему времени во всех районах электрических сетей проведены тематические инструктажи и тренировки по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС с привлечением органов исполнительной власти и подразделений МЧС России. В Нефтеюганском РЭС такую тренировку провели на подстанции 110 кВ "Звёздная", где в условиях, максимально приближенных к реальным, ликвидировали условное возгорание на трансформаторе собственных нужд.

На особом контроле находится обеспечение защиты объектов и оборудования от возможного повреждения огнём. В пожароопасный период энергетики регулярно проверяют состояние линий электропередачи и подстанций, расположенных в районах с высокими рисками стихийных природных пожаров и неблагоприятными природными явлениями, связанными с пожарами. Уже проведена ревизия противопожарного оборудования и инвентаря, складов ГСМ, зданий и сооружений, вахтовых машин и передвижных ремонтных мастерских, проверена исправность систем автоматической сигнализации и пожарных гидрантов. Для снижения рисков распространения огня на объекты, энергетики проводят обработку кабельных линий огнезащитным составом, в ближайшее время будет проведена опашка территории вокруг подстанций. Кроме того, планируется расчистить от поросли 35 участков воздушных линий электропередачи 6-110 кВ.

Многое в обеспечении надёжности в этот период зависит и от населения, поэтому в апреле сотрудники Нефтеюганских электрических сетей вручили пользователям земельных участков, по которым проходят воздушные линии, памятки о соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за противопожарное состояние трасс ВЛ.

"Прошлый пожароопасный период прошел довольно спокойно: в охранных зонах наших объектов пожаров не было. Надеюсь, что и в этом году комплексная подготовка к пожароопасному периоду обеспечит такой же результат", – отметила Марина Голова.