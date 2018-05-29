Главный конструктор по тепловой энергетике "ЗиО-Подольск" принял участие в Международной научно-технической конференции

Заместитель технического директора-главный конструктор по тепловой энергетике ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) Александр Зелинский принял участие в Международной научно-технической конференции "Проблемы эксплуатации котлов-утилизаторов парогазовых установок", которая проходила в Москве на базе Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института.

Представители тепловой генерации со всей России и стран ближнего зарубежья обсудили вопросы проектирования, изготовления, освоения и эксплуатации котлов-утилизаторов ПГУ. Рассмотрели текущее состояние, перспективы развития и совершенствования основного оборудования для тепловых станций. В рамках конференции Александр Зелинский выступил с докладом на тему "Промышленные котлы-утилизаторы для работы в энергетических установках по циклу Ренкина с органическими теплоносителями на базе ГТУ малой и средней мощности".

- Тема эксплуатации котлов-утилизаторов достаточно актуальна на сегодняшний день, – отмечает Александр Зелинский. – Масштабное строительство тепловых станций с ПГУ началось в 2000-х годах, к настоящему времени выявились определенные закономерности в неисправностях и работе этого оборудования. Конференция, которая проводилась в России впервые, – отличная площадка для обмена опытом и мнениями всех участников котельного рынка.

ПАО "ЗиО-Подольск" имеет большой опыт по проектированию и изготовлению котлов-утилизаторов для ПГУ, которые установлены на более чем 40 ТЭС в России и за рубежом. За всю историю заводом для энергоблоков с парогазовым циклом были поставлены котлы-утилизаторы на Северо-Западную, Дзержинскую, Шахтинскую, Калининградскую, Сочинскую теплоэлектроцентрали, Ивановскую ГРЭС и т. д. В рамках сотрудничества с NEM Energy b.v. реализованы проекты по производству котлов-утилизаторов для ПГУ-190 Новомосковской ГРЭС, ПГУ-420 Южноуральской ГРЭС-2 и ПГУ-400 Нижневартовской ГРЭС.

