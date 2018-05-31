Крупнейшая польская энергокомпания отказывается от участия в строительстве АЭС в пользу ветровой генерации

Крупнейшая в энергетическом секторе Польши компания – концерн PGE – принял решение отказаться от участия в строительстве первой атомной электростанции в Польше и сосредоточиться на инвестициях в проекты офшорной ветровой генерации. Проектом строительства АЭС займется государственная нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen (PKN.WA). В настоящее время реализация проекта отложена, он находится на рассмотрении в правительстве страны.

PGE же объявил о начале разработки проекта строительства офшорного ветропарка общей стоимостью $ 10 млрд. Всего к 2030 г. концерн PGE планирует реализовать проекты сооружения офшорной ветровой генерации общей мощностью 2,5 ГВт.

В свою очередь о намерении построить ветропарк в Балтийском море к 2022 г. объявила польская энергокомпания Polenergia. Также рассматривает возможность строительства ветропарка и PKN Orlen.

Для соответствия стандартам ЕС по выбросам парниковых газов польское правительство проводит диверсификацию портфеля генерирующих источников в пользу ВИЭ-генерации с постепенным отходом от традиционной угольной генерации. В настоящее время в польском парламенте находится на рассмотрении законопроект, направленный на облегчение строительства ветровых турбин. Если закон будет принят, то появится возможность реализовать и другие проекты по строительству ветропарков, а также привлечь к их реализации сторонних инвесторов, как собственных, так и зарубежных.

Аналитики и инвесторы считают, что для Польши сооружение офшорной ветровой генерации является самым простым и быстрым способом покрыть ожидаемую нехватку генерирующих мощностей, обусловленную сокращением объемов угольной генерации, и одновременно позволит сократить объем выбросов CO2 в соответствии с целями, поставленными программой стратегии ЕС в области энергетики и борьбы с изменением климата до 2030 г.