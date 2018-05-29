Кубаньэнерго повышает надёжность энергоснабжения сельских потребителей Павловского района

Специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (входит в группу "Россети") почти вдвое увеличило мощность подстанции 35 кВ "Веселовская" в Павловском районе. Проведенные мероприятия позволят значительно повысить качество электроснабжения жителей одноименной станицы и близлежащих хуторов и поселков.

Подстанция напряжением 35 кВ "Веселовская" введена в эксплуатацию в 1964 году. Сегодня она является ключевым источником энергоснабжения для жителей станицы Веселой и соседних населенных пунктов: станицы Новопетровская, поселка Северный и хутора Упорный. Среди ее основных потребителей социально-значимые объекты − артскважины, школы, детские сады, котельные и больница, крестьянско-фермерские хозяйства, молочно-товарные фермы и крупные сельскохозяйственные предприятия "Юбилейное", "Нива" и "Кубань".

В процессе работ энергетики заменили силовой трансформатор мощностью 2,5 мегавольтампер на более мощный – 4 МВА, отремонтировали порядка 20 единиц основного энергооборудования.

Одновременно было отремонтировано и заменено дефектное оборудование релейной защиты и автоматики для защиты трансформатора и линий электропередачи 35 и 10 кВ.

− В часы максимальных нагрузок трансформатор на подстанции "Веселовская" работал с нагрузкой приближенной к номинальной. Установленный более мощный трансформатор позволит подстанции работать с меньшими нагрузками, значительно улучшить качество энергоснабжения имеющихся потребителей и создаст перспективы для присоединения новых потребителей, − рассказывает директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь.