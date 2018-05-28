Курскэнерго продолжает профориентационную работу среди школьников

Работники филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" провели встречу с учащимися старших классов МБОУ Суджанских СОШ №1 и №2. Мероприятие было организовано с целью ознакомления школьников с особенностями профессии энергетика и привлечения интереса молодежи к работе в отрасли. В нем приняли участие около 80 ребят.

Начальник управления по работе с персоналом филиала Людмила Мокроусова познакомила старшеклассников с историей и сегодняшним днем Курскэнерго, отмечающего в этом году 60-летний юбилей, рассказала о социальных гарантиях, предоставляемых предприятием молодым специалистам и возможностях трудоустройства. Начальник Суджанского района электрических сетей (РЭС) Курскэнерго Александр Галушкин рассказал о коллективе возглавляемого им РЭС, о крупных подстанциях и линиях электропередачи, которые реконструируют и ремонтируют энергетики для обеспечения надежного электроснабжения потребителей района, пригласив в заключении школьников на экскурсию.

"Встреча старшеклассников с энергетиками получилась полезной и познавательной. Ребятам полезно расширить свое представление о профессии энергетика. Возможно, сегодняшняя беседа для кого-то из наших учеников станет отправной точной в выборе будущей профессии", – отметила директор Суджанской СОШ №2 Наталья Сорочинская.

До конца 2018 года сотрудники филиала проведут ещё порядка 20 профориентационных встреч и лекций для старшеклассников.