"Нафтогаз" начал попытки взыскать с "Газпрома" $2,56 млрд по решению суда

"Нафтогаз" начал взыскание с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма, заявила в среду украинская компания и подтвердил "Газпром". Процесс взыскания средств начался с попытки ареста активов "Газпрома" в Швейцарии — акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, но до сих пор остается неясным, удалось ли "Нафтогазу" сделать это.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" в марте обжаловал эти решения в суде Швеции, а в мае потребовал полной отмены решения по транзитному контракту.

Взыскание началось с "северных потоков"

Судебные приставы посетили офис компании Nord Stream AG, оператора действующего газопровода "Северный поток", сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. При этом он отметил, что арест активов или имущества этой компании, а также компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта "Северный поток-2") не производился.

Позднее президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" — в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. "Нафтогаз" же заявил, что обратился к властям Швейцарии с требованием взыскать средства, и они приняли меры относительно активов "Газпрома" в стране. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, что "Нафтогаз" начал арестовывать активы "Газпрома" с акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

В свою очередь представитель Nord Stream 2 AG сказал, что компания 29 мая получила постановление о наложении обеспечительных мер в рамках процедуры взыскания с "Газпрома" средств по решению арбитража Стокгольма. Он не уточнил, означает ли это арест акций или имущества компании, но заверил, что постановление не оказывает влияния на реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

"Газпром" знает о действиях "Нафтогаза" по взысканию средств с активов компании в Швейцарии, но не получал официальных уведомлений по процедуре взыскания средств по решению арбитража Стокгольма. "На текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", — говорится в сообщении компании.

Суд Швейцарии примет решение

"Нафтогаз" для взыскания средств с "Газпрома" в Швейцарии должен получить соответствующее решение местного суда, прокомментировал ситуацию РИА Новости управляющий партнер юридической компании "Кульков, Колотилов и партнеры" Максим Кульков, указав, что суд Швейцарии мог наложить обеспечительные меры на активы "Газпрома" в стране, но это не означает, что он примет положительное решение по взысканию этих средств.

"Компания должна в той юрисдикции, в которой хочет обратить взыскание на активы, пройти процедуру признания решения арбитража судом этой юрисдикции и получить исполнительный лист. Кроме того, она может попробовать получить предварительные обеспечительные меры. Обеспечительные меры могут заморозить активы, но их введение не предопределяет решение суда", — сказал Кульков.

При этом суд может приостановить рассмотрение заявления "Нафтогаза" на время рассмотрения апелляции "Газпрома" в других инстанциях. "Подача апелляции на решение арбитража не препятствует его признанию в других странах, но суд может приостановить рассмотрение дела и дождаться итогов апелляции", — отметил юрист.

РИА Новости