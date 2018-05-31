Состоялось совещание по вопросу реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел совещание по вопросу реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В совещании приняли участие представители правительств субъектов Российской Федерации, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018, руководители сетевых организаций (ПАО "Россети", ДЗО ПАО "Россети", ОАО "Сетевая компания" и др), ФГБУ "САЦ Минэнерго России", АО "Техническая инспекция ЕЭС", АНО "Оргкомитет "Россия-2018" и другие.

Были заслушаны доклады о проделанной работе, принятых мерах для обеспечения надежного электроснабжения объектов, задействованных

в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также об успешных результатах проведения комплексных тестирований электроустановок стадионов FIFA 2018, с проверкой работы АВР в сети 6-20 кВ, а также в сети 0,4 кВ, автоматического запуска и работы дизель-генераторных установок (ДГУ).

В целях оперативного информирования руководства Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) о ситуации с электроснабжением спортивных и инфраструктурных объектов в городах – организаторах, а также обеспечения взаимодействия Минэнерго России с Оргкомитетом и с федеральными органами исполнительной власти организовано круглосуточное дежурство представителей Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России в Главном операционном центре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Москва. Оперативная группа в своей работе использует информацию ответственного дежурного Минэнерго России, а также информацию, поступающую из Региональных операционных центов.

В ходе совещания Андрей Черезов отметил, что в период с 01.06.2018 по 18.07.2018 в сетевых организациях, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018, вводится режим технологической тишины – запрет на проведение работ на объектах электроэнергетики. Также в период с 07.06.2018 по 18.07.2018 вводится особый режим, который подразумевает принятие усиленных мер по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения.

В целом по итогам совещания отмечается высокий уровень готовности объектов электроэнергетики к обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения объектов, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018.