За четыре месяца в "Липецкэнерго" поступило более 17 тысяч обращений потребителей

За период с января по апрель 2018 года в офисы обслуживания потребителей филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" поступило 17779 обращений. Из них 81 % (14398 шт.) обращений от физических лиц, 19% (3381 шт.) от юридических.

Больше всего заявлений принято о предоставлении услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям - таких обращений поступило 2825. Кроме того, "Липецкэнерго" предоставило широкий спектр дополнительных услуг – 2398 обращений, среди которых наибольшей популярностью пользовалась услуга по установке и замене приборов учета 1078 обращений.

Второй по популярности среди дополнительных услуг оказалась услуга по выполнению работ, относящихся к компетенции клиентов по техническим условиям, при осуществлении процедуры технологического присоединения, (756). По-прежнему востребованы такие услуги, как Предоставление ресурсов - 414. Потребители обратились за услугами по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (48 заявлений), снятию ограничений по использованию земельных участков (30 заявлений), организации систем наружного освещения (44 заявления).

Для удобства клиентов в "Липецкэнерго" действуют 18 офисов обслуживания потребителей в каждом районном центре области и один объединенный Центр обслуживания в Липецке. Оставить заявку на технологическое присоединение, предоставление дополнительных услуг, записаться на прием в офис обслуживания можно также на сайте МРСК Центра www.mrsk-1.ru в разделе "Потребителям".

"Являясь клиентоориентированной компанией, мы постоянно совершенствуемся в данном направлении. Главным показателем этого является удовлетворенность наших потребителей", - подчеркнул начальник управления взаимодействия с клиентами Сергей Букарев.