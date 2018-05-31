9 млн рублей направит Кубаньэнерго на ремонт распредсетей на востоке края

Специалисты Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") ведут плановые ремонтные работы распределительных сетей в Отрадненском и Кавказском районах Кубани. Энергетики капитально отремонтируют свыше 40 километров линии электропередачи 0,4-10 кВ.

В станице Удобной Отрадненского района завершается замена шести километров неизолированного провода на провод с большим сечением, что существенно увеличит пропускную способность сетей. Энергетики заменят около 130 дефектных изоляторов и установят свыше 20 новых железобетонных опор.

Также в ходе ремонтной программы будет выполнен монтаж более 50 ответвлений воздушных линий электропередачи в дома потребителей с использованием безопасного самонесущего изолированного провода. В пос.Степном Кавказского района завершают работы по замене 3,6 км провода, установке четырех новых опор и монтажу 40 вводов в домовладения жителей.

– Плановые ремонтные работы на энергообъектах ведутся во всех районах в зоне ответственности филиала. В этом году специалистами Армавирских электросетей выполнен капитальный ремонт девяти трансформаторных подстанций, смонтировано 16 км нового провода на сетях низкого напряжения, расчищено от поросли деревьев и кустарников 8,22 га трасс линий электропередачи. Впереди ещё много запланированных мероприятий, реализация которых увеличит пропускную способность сетей, позволит предупредить технарушения и повысить надежность работы электросетевого оборудования, – комментирует директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

Всего на ремонт на ремонт распредсетей востока Кубани Армавирский филиал Кубаньэнерго направит свыше 9 млн рублей.