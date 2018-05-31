Энергетики Тверьэнерго провели экскурсию для студентов Тверского государственного технического университета

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" провели экскурсию для студентов 2-го курса Тверского государственного технического университета, обучающихся по специальности "Электроэнергетика и электротехника".

Энергетики показали учащимся Центр управления сетями (ЦУС). Именно сюда стекается вся информация о состоянии подстанций и линий электропередачи со всей области. Начальник оперативно-технологической службы Центра Иван Суханов подробно рассказал студентам о том, как осуществляется дистанционное управление энергообъектами, что входит в обязанности диспетчеров, как контролируется деятельность оперативно-выездных бригад и тд. После учащиеся смогли понаблюдать за работой диспетчеров в режиме реального времени, задать им свои вопросы. Особое внимание будущих энергетиков привлек большой экран, на котором в режиме онлайн отображается актуальная обстановка по энергоснабжению потребителей региона.

Познакомившись с работой ЦУС, студенты отправились на подстанцию Лебедево. Данный центр питания был построен в 2014 году для обеспечения электроснабжения тверского экскаваторного завода "Хитачи", а также части потребителей Калининского района. В завершении экскурсии специалисты ответили на многочисленные вопросы ребят, в том числе об условиях труда, требованиях к образованию и квалификации будущих кадров. Энергетики в свою очередь напомнили студентам про договор о сотрудничестве, между учебным заведением и тверским филиалом МРСК Центра и пригласили их на производственную практику.

"Наша компания большое внимание подготовке квалифицированных кадров для последующей работы на предприятии. Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека, и лучший способ определиться с ней – посмотреть на эту профессию изнутри. Именно поэтому помимо экскурсий и дней открытых дверей, которые регулярно проводятся на предприятии, компания ежегодно приглашает студентов профильных специальностей на производственную практику. Мы предоставляем студентам профильных специальностей возможность вплотную познакомиться со спецификой повседневной работы энергетиков, лично задать профессионалам интересующие их вопросы. То, что ребята увидят здесь, им никогда не покажут в учебной аудитории", - отметила Екатерина Терехина, начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго".