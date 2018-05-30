ФСК ЕЭС инвестирует более 2 млрд рублей в модернизацию забайкальской подстанции, связанной с электроснабжением Транссиба

Начата масштабная реконструкция подстанции 220 кВ "Петровск-Забайкальская". ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") инвестирует в проект 2,15 млрд рублей. Это позволит увеличить переток между Республикой Бурятией и Забайкальским краем, повысить надежность электроснабжения потребителей, в числе которых объекты Транссиба.

Планируется изменить схему подстанции и реконструировать открытые распределительные устройства 110 и 220 кВ. После переустройства 10 заходов линий электропередачи 110-220 кВ вдвое увеличится количество секций шин, осуществляющих выдачу мощности подстанции.

Подстанция 220 кВ "Петровск-Забайкальская" установленной мощностью 126 МВА была введена в эксплуатацию в 1986 году.