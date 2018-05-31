Филиал АО "АЭМ-технологии" прошёл проверку готовности к изготовлению оборудования АЭС "Аккую"

Филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г.Петрозаводск (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошёл проверку готовности производства к началу изготовления оборудования атомной электростанции "Аккую", возводимой в Турции. Акт готовности предприятия "Петрозаводскмаш" подписали представители АО "AККУЮ НУКЛЕАР" и АО "ВО "Безопасность".

Ранее компания "АЭМ-технологии" получила от Агентства по атомной энергии Турции ТАЕК сертификат официального одобрения изготовителя. Теперь, в соответствии с планом качества, представители организации-заказчика АО "АККУЮ НУКЛЕАР" и уполномоченной организации по контролю АО "ВО "Безопасность" проверили готовность производства Филиала "Петрозаводскмаш" к началу изготовления оборудования. Представители ТАЕК участвовали при инспектировании в качестве наблюдателей.

В процессе контроля инспекторы проверили комплекс документов — конструкторскую и технологическую документацию, документы системы качества, а также посетили цеха завода, осмотрели поступившие в производство заготовки. Комиссия одобрила готовность к производству деталей длительного цикла изготовления оборудования реакторной установки. Разрешено приступить к запуску в производство деталей и сборочных единиц компенсатора давления, трубных заготовок главного циркуляционного трубопровода, а также приступить к операциям сварки и наплавки корпусов коллекторов теплоносителя первого контура для парогенераторов.

АЭС "Аккую" в Турции сооружается как серийный проект атомной электростанции на основе современных российских реакторов ВВЭР 1200 поколения 3+, характеризующихся повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Напомним, АО "АЭМ-технологии" первым из предприятий-изготовителей оборудования для АЭС получило сертификат официального одобрения изготовителя. Сертификат № TR-10-003 был выдан 19 сентября 2017 г. Агентством по атомной энергии Турции (ТАЕК, отраслевое регулирующее ведомство Турции).