"Ленэнерго" провело масштабные учения по подготовке к Чемпионату мира по футболу

31 мая 2018 года ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") провело совместные учения по организации взаимодействия и устранению нарушений электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года. Штаб учений возглавили генеральный директор "Ленэнерго" Андрей Рюмин и главный энергетик Чемпионата мира в городе Санкт-Петербурге, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

По легенде учений, с 16 по 17 июня в Санкт-Петербурге и пригородах установилась аномально жаркая погода, дневная температура воздуха поднялась до +310С. В большинстве районов прошли сухие грозы с порывами ветра до 24 м/с. В этих условиях в "Ленэнерго" объявляется Особый режим работы, созван Штаб, мобилизованы все имеющиеся силы и средства, проверен аварийный резерв, организованы ремонтные работы силами аварийно-восстановительных бригад.

В ходе учений отработано взаимодействие и практические действия специалистов на подстанции 110 кВ "Крестовская", питающей стадион "Санкт-Петербург", организовано восстановление электроснабжения гостиничного комплекса "Лесная Рапсодия", тренировочной площадки "Турбостроитель", стадиона "Олимпиец" и городской больницы №26.

Во время Чемпионата мира в "Ленэнерго" будут круглосуточно дежурить 94 оперативно-выездные бригады с 99 единицами техники. На стадионе "Санкт-Петербург" будут постоянно работать 27 аварийных бригад.

"Наша задача – надежное электроснабжение всех спортивных, социальных и инфраструктурных объектов, задействованных в мероприятиях Чемпионата", – отметил в ходе учений Андрей Рюмин.

В учениях приняли участие представители Комитета по энергетике Санкт-Петербурга, Комитета по ТЭК Ленинградской области, а также их дежурные службы, филиал АО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ, специалисты МЧС России, оперативный персонал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".