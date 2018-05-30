МОЭСК выдала мощность газозаправочным станциям, на которых будут заправляться автобусы для Чемпионата Мира по футболу-2018

Энергетики ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ГК "Россети") выдали мощность строящимся автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям (АГНКС) "Газпром" в Москве.

"Московские кабельные сети" - филиал ПАО "МОЭСК" по заявке ООО "Газпром газомоторное топливо" успешно выполнили два договора технологического присоединения к электрическим сетям газозаправочных станций. В соответствии со стратегией транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу 2018 в обслуживании участников и гостей будут задействованы автобусы, работающие на природном газе – всего 1400 единиц в 11 городах.

Заправку транспорта обеспечат 47 газозаправочных объектов "Газпром", в том числе 4 новые станции в Москве.

В ходе работ энергетики Комплекса городского хозяйства Москвы проложили кабельные линии и построили новые электросетевые объекты. В общей сложности для осуществления технологического присоединения построена блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВт, проложены четыре кабельные линии напряжением 10 кВ и двенадцать – по 0,4 кВ. При прокладке ряда кабельных линий применялось горизонтально-направленного бурение. Дополнительно к ранее полученной мощности выдано 989,9 кВт.

Энергетики ПАО "МОЭСК" обеспечат надежное электроснабжение в дни чемпионата в столице 10 АГНКС, чтобы 155 автобусов ГУП "Мосгортранс", работающих на природном газе, могли своевременно заправляться. Напомним, что современные газозаправочные комплексы "Газпрома" появятся на ул. Ижорская, ул. Полбина, ул. Кусковская и на 109-км МКАД. Каждая станция представляет собой высокопроизводительный газозаправочный комплекс с пропускной способностью по 800 единиц техники в сутки.