МРСК Юга взыскала с должников 848 млн рублей задолженности за переданную электроэнергию

С начала года в результате претензионно-исковой деятельности ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") взыскала с должников 848 млн рублей за услуги по передаче электроэнергии. Еще 215 исков на сумму свыше 9,7 млрд рублей находятся на рассмотрении в судах различной инстанции.

Объем погашенных исковых требований на начало мая месяца текущего года составляет 1,2 млрд рублей и более 12 млн рублей задолженности погашено по выданным с начала года исполнительным листам.

Наибольшая доля взыскиваемых долгов приходится на Волгоградскую (43,7%) и Ростовскую (33%) области. Злостные неплательщики – это гарантирующие поставщики, энергосбытовые компании, ТСО, крупные потребители. На сегодня общая сумма их дебиторской задолженности перед МРСК Юга составляет 16,9 млрд рублей.