"МРСК Урала" и IT-бизнес объединяют усилия по разработке пилотных проектов в сфере цифровизации электросетевого комплекса

Состоялась рабочая встреча генерального директора ОАО "МРСК Урала" Сергея Дрегваля с президентом АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андреем Кузяевым. Со стороны "МРСК Урала" во встрече также приняли участие первый заместитель генерального директора – главный инженер Владимир Болотин и директор филиала "Пермэнерго" Вадим Локтин.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере цифровизации электросетевого комплекса. По итогам встречи были определены наиболее перспективные направления сотрудничества. Это создание системы умного учета, мониторинг состояния ЛЭП с использованием сети LoRa, построение цифрового РЭС. Стороны договорились о реализации ряда "пилотных" проектов.

Компания "ЭР-Телеком" будет также содействовать разработке программных продуктов для реализации такого направления цифровизации электросетевого комплекса как "Цифровой электромонтёр" - единой информационной платформы для сотрудников районов электрических сетей. Напомним, что 17 мая в рамках поездки генерального директора ПАО "Россети" П.А.Ливинского в г. Пермь прошла презентация АО "ЭР-Телеком".

Президент компании Андрей Кузяев рассказал о планах "ЭР-Телекома" по строительству и запуску IoT-сети федерального охвата на базе технологии LoRaWAN. В ходе презентации были представлены цифровые продуктовые решения для интеллектуального учета электроэнергии c применением IIoT, продемонстрирована работа приборов, осуществляющих мониторинг технологических параметров и контроль доступа на объекты распределительной сети. Андрей Кузяев предложил руководству "Россетей" при цифровизации объектов электросетевого комплекса использовать сеть Промышленного Интернета вещей "ЭР-Телеком".

По итогам визита в г. Пермь глава "Россетей" дал поручение руководству "МРСК Урала" проработать вопрос реализации совместного с компанией "ЭР-Телеком" пилотного проекта по применению сбора и передачи информации на базе протокола LoRaWAN.