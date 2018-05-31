На инвестиционной энергетической конференции в Пскове подписано 10 соглашений

В ходе пленарного заседания инвестиционной энергетической конференции в Пскове 30 мая было объявлено о заключении 10 соглашений о техприсоединении в 2019-2020 годах нескольких производственных и строительных площадок в Псковской области. Суммарная запрошенная мощность составила 12,4 МВт

Соглашения подписали директор филиала МРСК Северо-Запада "Псковэнерго" Константин Михайлов и представители инвесторов. Предприятия, заявившие о намерении осуществить технологическое присоединение к сетям "Псковэнерго", нацелены на реализацию проектов в сфере строительства, промышленного производства и сельского хозяйства.

Соглашения о намерениях подписали псковские застройщики: ООО "Псковжилстрой" (строительство многоквартирных жилых домов в Псковском районе, южнее, д. Борисовичи), ООО "ПИК-фонд имущества" (жилая застройка в Пскове на улице Народная и Кузбасской дивизии), директор ООО "РУС-СЕРВИС" (строительство комплекса зданий и сооружений, в числе которых таможенно-логистический центр и торговый комплекс в деревне Овинки Себежского района). Также в период подготовки к проведению Региональной инвестиционной энергетической конференции инвестиционные соглашения о технологическом присоединении с филиалом МРСК Северо-Запада "Псковэнерго" подписали ИП Круглов Вадим Николаевич (подключение производственного цеха в Пскове на улице Литейной), ООО "Великолукское ТОК" (подключение тепличного комплекса в деревне Переслегино) и другие.

Напомним, 30 мая в Пскове проходит Региональная инвестиционная энергетическая конференция. Ее центральной темой стало стратегическое территориальное планирование развития субъектов предпринимательства в Псковской области с учетом оптимального использования существующей энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры региона. Мероприятие призвано скоординировать планы всех вовлеченных сторон, чтобы бизнес получил качественный доступ к необходимым инженерным сетям – электроэнергии, газу, теплу, связи и т.д. с минимальными затратами, инфраструктурные компании - четкий план развития своих сетей и их оптимального использования, а регион в целом стал более привлекательным для притока инвестиций.

Организатором Региональной инвестиционной энергетической конференции выступили Администрация Псковской области, ПАО "МРСК Северо-Запада" и АНО "Стратегическое партнерство "Северо-Запад" при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Проект проведения региональных энергетических конференций МРСК Северо-Запада стартовал в декабре 2015 года именно в Пскове и получил высокую оценку как бизнес-сообщества, так и региональных структур власти. Теперь аналогичные встречи энергетиков, представителей органов государственной власти и бизнеса проходят во всех регионах присутствия МРСК Северо-Запада ежегодно.