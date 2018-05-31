Николай Шульгинов подвел итоги прохождения энергокомпаниями РусГидро в ДФО осенне-зимнего периода

В г. Якутске под руководством Председателя Правления – Генерального директора ПАО "РусГидро" Николая Шульгинова прошло совещание генеральных директоров энергопредприятий РусГидро в Дальневосточном федеральном округе, на котором были подведены итоги прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017-2018 гг. На совещании также обсуждалась подготовка к предстоящему ОЗП 2018-2019 гг.

РусГидро практически полностью обеспечивает энергоснабжение потребителей во всех субъектах ДФО. Активы компании в регионе включают электростанции общей мощностью более 13 ГВт, вырабатывающих более 90% электроэнергии на Дальнем Востоке. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

Как отметил заместитель главного инженера по ДФО ПАО "РусГидро" Виктор Гвоздев, несмотря на высокий износ основного генерирующего оборудования энергообъектов Дальнего Востока, который составляет в среднем 70%, объекты энергетики ДФО в период ОЗП 2017-2018 гг. в целом работали надежно. "Большинство аварий зафиксировано в электрических сетях напряжением 35 кВ и ниже и в основном из-за погодных условий, превышающих расчетные параметры, в которых оборудование может работать", - подчеркнул он.

Группа РусГидро реализует программу ввода новых мощностей для замены изношенного оборудования. Так, пуск 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ позволил увеличить установленную электрическую мощность станции с 280 до 404 МВт и на 188 Гкал/ч – ее тепловую мощность. Для замещения выбывающих генерирующих мощностей Якутской ГРЭС введена в действие 1-я очередь Якутской ГРЭС-2 электрической мощностью 193 МВт и тепловой 467 Гкал/ч.

РусГидро ведет строительство заходов линий электропередачи на подстанцию 220 кВ "Майя" для присоединения электроустановок ПАО "Якутскэнерго" к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС". Реализация проекта позволит решить проблему системной надежности энергоснабжения потребителей центральной части Якутии. Окончание строительно-монтажных работ по основным направлениям проекта запланировано на 4 квартал 2018 года.

В 2018 году планируется пуск Сахалинской ГРЭС-2 электрической мощностью 120 МВт и тепловой 18,2 Гкал/ч и ТЭЦ Восточная в г. Владивосток электрической мощностью 139 МВт и тепловой 421 Гкал/ч. В 2019 году РусГидро планирует пуск ТЭЦ в г. Советская Гавань электрической мощностью 120 МВт и тепловой 200 Гкал/ч, которая заместит устаревшее оборудование Майской ГРЭС.

Проблема энергоснабжения отдаленных населенных пунктов ДФО также находится в зоне внимания РусГидро. Компания реализует инновационный проект по строительству ветродизельного комплекса в якутском арктическом посёлке Тикси. Проект уникален не только для Якутии, но и для России в целом: впервые в нашей стране в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, будут объединены три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт и система аккумулирования электроэнергии. Ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка Тикси, в котором сейчас проживает более 4 600 человек, и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива. Монтаж ветроагрегатов завершится до декабря 2018 года.

Несмотря на предпринимаемые меры, РусГидро в очередной раз отмечает необходимость включения объектов тепловой генерации Дальнего Востока в готовящуюся программу модернизации электроэнергетики, основной целью которой заявлено обновление мощностей тепловой генерации в Российской Федерации. По предварительным оценкам РусГидро, объем модернизируемой/замещаемой мощности на Дальнем Востоке должен составить порядка 1,3 ГВт.

Участники совещания также обсудили задачи по подготовке энергокомпаний ДФО Группы РусГидро к ОЗП 2018-2019 гг.

Вместе с вводом новых генерирующих мощностей в 2018 году РусГидро выполнит капитальный и средний ремонт 25 турбоагрегатов общей мощностью 1 582 МВт, 28 энергетических котлоагрегатов общей паропроизводительностью 6 920 т/ч, 23 генераторов общей мощностью 1 887 МВт, 3 771 км электрических сетей 0,4-220 кВ, 54 км тепловых сетей. На финансирование ремонтной программы в ДФО планируется направить 13 млрд рублей.

Как отметил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, надежность оборудования и производственных процессов – приоритетное направление деятельности РусГидро. "Все объекты компании должны быть готовы к работе в условиях отрицательных температур, когда на энергетиков возлагается особая ответственность за энергообеспечение всех потребителей", – подчеркнул он.