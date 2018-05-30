Нижновэнерго поддерживают усиленный контроль за работой электросетевого комплекса в неблагоприятных погодных условиях

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за нестабильных погодных условий. Несмотря на то, что накануне энергетики завершили аварийно-восстановительные мероприятия по основной сети 6-10 кВ в районах Нижегородской области, пострадавших от действия циклона 30-31 мая 2018 г., ситуация в регионе остается под усиленным контролем.

Энергетики ведут мониторинг состояния электроустановок и метеорологической обстановки. Поддерживается постоянное взаимодействие с гидрометеорологическими службами, налажена связь с подразделениями МЧС. Специалисты энергокомпании контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на возможные внештатные ситуации. Ведутся работы по обращениям потребителей в сети 0,4 кВ.

Напомним, что технологические нарушения в работе электросетевого комплекса были вызваны грозовым фронтом с дождем и сильными порывами ветра. В результате без электроснабжения остались несколько районов Нижегородской области и часть г. Нижний Новгород.

Сразу после поступления первых сигналов об отключении электроэнергии оперативно-выездные бригады выехали для проведения аварийно-восстановительных работ. В настоящее время в ликвидации последствий непогоды задействовано 184 бригады энергетиков, 592 человека, 213 единиц спецтехники, а также 79 бригад, направленных в помощь Нижновэнерго из соседних регионов. Под особым контролем находится электроснабжение социально значимых объектов (котельных и насосных станций, больниц, школ, детских садов, учреждений культуры и т.д.). Для оперативного подключения объектов жизнеобеспечения приведены в состояние готовности резервные источники снабжения электрической энергией.

Получить информацию о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций можно по телефону единого круглосуточного Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по номеру +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.