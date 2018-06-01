США подняли тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики

США распространят свои защитные пошлины на импорт стали и алюминия на крупнейших поставщиков — страны Евросоюза, Канаду и Мексику, сообщил в четверг американский Белый дом. Новые тарифы будут действовать с 1 июня и суммарно затронут импорт этих товаров на сумму свыше $40 млрд. Брюссель в ответ пообещал обратиться в ВТО и намерен в ближайшее время повысить пошлины на ряд американских товаров, ответный перечень ограничений подготовила и Мексика.

С 1 июня 2018 года защитные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно будут распространены и на поставки из стран Евросоюза, Канады и Мексики, заявил в четверг глава американского Минторга Уилбур Росс. Решение было объявлено за день до истечения срока заморозки пошлин, которая действовала в отношении стран, с которыми продолжались переговоры. Комментируя решение, министр заявил, что с ЕС был достигнут определенный компромисс, однако он оказался недостаточным для отмены пошлин. Переговоры же с Канадой и Мексикой в рамках обновления соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), по его словам, "длятся дольше, чем мы надеялись".

Напомним, повышенные тарифы на импорт металлов введены США еще в марте, обоснование — резкое снижение доли внутреннего производства металлов, угрожающее национальной безопасности страны. Тогда, по расчетам Peterson Institute of International Economics, под ограничения попал импорт на $18 млрд ($10,2 млрд по стали и $7,7 млрд по алюминию, это треть всего импорта первого и 45% второго), в том числе из таких стран, как Китай ($2,9 млрд), Россия ($3 млрд), Япония ($2 млрд) и Турция ($1,3 млрд).

За два месяца Вашингтону удалось договориться об особых условиях торговли лишь с четырьмя странами — Южной Кореей, Австралией, Аргентиной и Бразилией (предполагается ограничение поставок, в том числе при помощи квот). Теперь с 1 июня суммарный объем импорта под пошлинами вырастает более чем до $40 млрд (в 2017 году поставки из ЕС составили $7,7 млрд, Канады — $12,4 млрд, Мексики — $2,9 млрд). Заметим, что и до введения пошлин в марте более 60% всего ввоза стали и 15% алюминия в США попадали под действие специальных защитных мер, тогда как в среднем подобные меры покрывают лишь 4% американского импорта.

Евросоюз и Мексика в четверг уже пообещали ответные меры. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал пошлины "протекционизмом в чистом виде" и сообщил о том, что блок инициирует разбирательство в ВТО (это уже сделал Китай), а также обнародует список пошлин на американские товары. Ранее Еврокомиссия направила в ВТО перечень, в который вошли продовольственные товары, виски и металлопродукция на $1,6 млрд. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, повышение пошлин США является "нелегальной" мерой, которая ведет "к раскручиванию спирали ответных действий". Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал меры США "ошибочными", сообщив, что намерен обсудить эту тему на встрече с Дональдом Трампом.

Заметим, что в 2002 году США уже вводили высокие защитные пошлины на сталь, однако их действие оказалось непродолжительным. В ноябре 2003 года ВТО признала их нелегитимными, а Евросоюз пообещал ввести ответные меры — в итоге в декабре того же года ограничения были сняты.

В отличие от ЕС введение пошлин в отношении Канады и Мексики было менее ожидаемым — предполагалось, что вопрос будет урегулирован в рамках переговоров по НАФТА. В Министерстве экономики Мексики в четверг заявили, что страна введет пошлины на ряд продовольственных товаров и продукцию металлургии.

Уилбур Росс в четверг затруднился назвать конкретную дату, когда могли бы быть завершены переговоры по НАФТА, отметив, что США готовы "продолжать диалог". В пятницу глава Минторга направится в Пекин, где состоится очередной раунд торговых переговоров,— несмотря на ранее объявленное намерение сторон не прибегать к торговым войнам, в четверг в Белом доме вновь заявили, что могут ввести ограничения на поставки китайских товаров в объеме $50 млрд уже в июне.

"Меры явно носят протекционистский характер, хотя и заявлены как защита национальной безопасности",— отмечает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. По его словам, введение пошлин не позволит снизить дефицит США, так как при повышении тарифов на металлы пострадает экспорт отраслей, которые зависят от их импорта, ответные же меры ЕС ограничат поставки за рубеж американских товаров. По оценке эксперта, влияние на глобальную экономику пока будет ограниченным из-за относительно небольшого объема импорта, попавшего под пошлины, однако если страны продолжат отклоняться от норм ВТО, то эффект может быть более негативным.

Коммерсант